غدًا.. السويدي والمقاولون العرب توقعان عقد إنشاء سد بتنزانيا

كتبت-منال المصري:

قال أحمد حسونة مدير التسويق لمجموعة السويدي إلكتريك إن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير الكهرباء محمد شاكر سيشهدان غدًا توقيع اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لإنشاء سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا.

وأضاف حسونة في تصريحات خاصة على هامش انعقاد المعرض الأفريقي الدولي للتجارة البينية اليوم الثلاثاء أن "بناء السد سيتم عن طريق شركة السويدي والمقاولون العرب لتوليد 2100 ميجا وات".

وقالت حسونة إن السد يتكون من 9 توربينات وكل توربينة تساهم في توليد 230 ميجا وات وسيتم تنفيذ المشروع على 4 سنوات.

وتعتزم شركة السويدي إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر في أوغندا على أن يبدأ تنفيذها بداية العام المقبل بهدف إنشاء مصانع وعدادات كهربائية ومحولات وعازلات.