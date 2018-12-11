وزير التجارة: 1063 شركة أفريقية تشارك بالمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن 1036 شركة أفريقية تشارك في المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، والذي يوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية.

وأشار الوزير، في تصريحات على هامش افتتاح المعرض اليوم، أن المعرض يتيح الفرصة لتبادل الأعمال وإبرام الصفقات التجارية بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية،

وتشارك في العرض، 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض من بينها ٥ دول من خارج افريقيا تشمل روسيا والصين والسعودية والامارات والصين.

وافتتح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، ويستمر على مدى 7 أيام خلال الفترة من 11 حتى 17 ديسمبر الجاري، حيث يعقد المعرض في مصر لأول مرة وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الإفريقي.

وقال الوزير إن المعرض يعتبر فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية سبل التجارة البينية للدول الأفريقية بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري، وإتاحة المجال أمام تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والأسواق المحلية مع صانعى القرار، ومناقشة والتعرف على حلول للتحديات التى تواجهها القارة في هذا الشأن.

وأشار نصار إلى أنه تم دعوة عدد كبير من التجار والمشترين من كافة أنحاء العالم للمشاركة في فعاليات المعرض حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية B2B بين الشركات الأفريقية المشاركة وشركات عالمية من خارج القارة،

وأضاف نصار أن المعرض يركز على عدد كبير من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والمنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية .