22 مؤسسة مالية دولية تشارك في مؤتمر هيرميس عن"الاقتصاد المصري"

القاهرة – مصراوي:

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الاقتصاد المصري، الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس، لمدة 3 أيام، وفقًا لبيان من الشركة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر عقد اجتماعات مباشرة بين 27 مستثمرًا من 22 مؤسسة مالية دولية بأصول استثمارية تبلغ 5.5 تريليون دولار، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بحضور عدد من أبرز المسئولين الحكوميين من أجل مناقشة واستعراض مدى استقرار ونمو الاقتصاد المصري بعد حزمة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة تلتزم بدورها في دعم جهود الحكومة لتنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصري من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية التي يزخر بها السوق المصري والأسواق المبتدئة والناشئة.

وأضاف عوض، أن اهتمام المستثمرين الدوليين والمسؤولين الحكوميين وكبرى الشركات المصرية بحضور المؤتمر يعكس مكانة مصر باعتبارها أبرز الأسواق الإقليمية النابضة بالفرص التي تحظى باهتمام مجتمع الاستثمار الدولي.

وتلعب مقومات النمو القوية التي يحظى بها الاقتصاد المصري وتقديرات النمو الواعدة دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر، والذي يحظى بالعديد من أسس النمو الاقتصادي والخصائص السكانية الفريدة باعتباره أكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن السوق المصري شهد مجموعة من التحولات الإيجابية خلال عام 2018، في ضوء المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة على النمو، إلى جانب نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة وجني ثمار خطة الإصلاحات الاقتصادية، غير أنه هناك مجموعة من القضايا التي تشغل اهتمام جميع المستثمرين وعلى رأسها تأثير أزمة الأسواق الناشئة على أداء وتقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبيد أن أبرز أهداف مؤتمر الاقتصاد المصري تتمثل في تمهيد الطريق لتعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسهم المصرية ومنتجات الدخل الثابت، وذلك في ضوء التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات العامة عبر طرح أسهم الشركات الحكومية للاكتتاب العام.

وأكد عبيد أن المجموعة المالية هيرميس تعتزم المساهمة بشكل فعال في دعم وتنشيط البورصة المصرية عبر جذب مختلف المؤسسات المالية على الساحة الدولية للاستفادة بشكل مباشر من فرص الاستثمار الجذابة التي يطرحها السوق المصري.

وأضاف عبيد أن التعافي الملحوظ للاقتصاد المصري يرجع إلى حرص الحكومة على حل القضايا والمشكلات الجذرية التي تحول دون نمو الاقتصاد والتزامها باتخاذ خطوات جادة لتحويل مصر إلى وجهة استثمارية واعدة.