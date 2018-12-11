ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والملوخية بين 50 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و10 جنيهات، وسعر كيلو الملوخية بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

وزادت أسعار البرتقال البلدي والبرتقال السكري والبرتقال أبو سرة والرمان بين 50 قرشًا و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

وتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الرومان بين 4 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الملوخية 3.5 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

برتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.