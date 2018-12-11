وزير البترول يبحث مع المفوضة التجارية البريطانية أعمال شركاتهم في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء إن الوزير طارق الملا، استقبل المفوضة التجارية للمملكة المتحدة لأفريقيا إيما سميث والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث موقف أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مصر والنجاحات التي حققتها طوال فترة عملها في مصر من خلال شركتي بي بي وشل في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلاً عن توسيع أنشطتهما بمجالات تسويق وتجارة المنتجات البترولية .

وقال الملا في البيان إن شركات البترول الكبرى تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول وساهموا بإيجابية في نتائج الأعمال المتميزة التي تحققت فى الفترة الأخيرة .

وخلال اللقاء استعرض الجانبان أهم هذه النتائج والتي أسفرت عن تحقيق اكتشافات كبرى خاصة بمجال الغاز الطبيعي والتي ساهمت في نجاح مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية سبتمبر الماضي، على أن يتم خلال المرحلة القادمة توجيه الفائض من الغاز للتصدير في إطار العقود الموقعة من قبل.

وقال البيان إن الوزير استعرض الخطوات التنفيذية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول والتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعم هذا التوجه.

كما استعرض الاجتماع العديد من الفرص الاستثمارية وبرامج العمل خلال الفترة القادمة التي تمثل مجالات واعدة لجذب الاستثمارات والمشروعات التي يتم تنفيذها في الأنشطة الأخرى مثل التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية.

وقال البيان إن خلال الاجتماع تم بحث الاهتمام المتنامي لمشروعات التطوير في قطاع التعدين بأفريقيا.

وقال الملا إنه يتم حالياً إعداد استراتيجية متكاملة بقطاع التعدين في مصر متواكبة مع تعديل بعض مواد القانون الحالي بهدف الإنطلاق بهذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات التعدينية التي تذخر بها مصر.

ونقل البيان عن مفوضية المملكة المتحدة تأكيدها أن مصر أصبح لديها مصداقية كبرى في جدوى الاستثمار خاصة في قطاع البترول والغاز.