"لا تحتاج ترخيصًا و1.5 جنيه تكلفة الشحن".. إطلاق أول دراجة كهربائية مصرية

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركة أوفر ماركت أول دراجة كهربائية مصرية، خلال فعاليات اليوم الأخير من قمة "رايزاب" أمس الأحد، وذلك بعد 12 شهرا من إجراء البحوث والتطوير لعملية تصنيع الدراجة الكهربائية، من خلال فريق عمل الشركة.

وقال عبدالرحمن جلال رئيس الشركة أنه تم تصنيع الدراجة الكهربائية فى محافظة المنيا على يد مجموعة من الفنيين والمتخصصين في مجال صناعة الدراجات الكهربائية، بجانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك بهدف الإشراف على المشروع وتقديم أفضل جودة فى عملية التصنيع.

وأضاف جلال، في بيان للشركة حصل مصراوي على نسخة منه، أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع لتصنيع الدراجات الكهربائية بشكل رسمي خلال العام المقبل، حيث تصل نسبة المكون المحلى للمنتج 90%، و10% فقط يتم استيرادها من الخارج.

وأشار جلال إلى أنه تم تصنيع 4 نماذج للدراجة الكهربائية ويمكن استخدامها لخدمات التوصيل والدليفيري بديلا عن الموتسيكلات، ونموذج آخر للاستخدام الشخصي مثل المشاوير، حيث تعمل الدراجة لمسافة تصل إلى 100 كليو أو العمل بشكل متواصل لمدة 10 ساعات، ومدة الشحن للدراجة 4 ساعات من خلال توصيلها بفيشة الكهرباء العادية.

وأوضح أن "حمولة الدراجة تصل إلى 140 كليو بالإضافة إلى حمولة السائق، وتتميز بأن لديها بطارية إضافية في حال انقطاع الكهرباء عن الدراجة، كما أنها صديقة للبيئة حيث يتم شحنها بالكهرباء، وتبلغ تكلفة شحنها يوميا حوالي 1.5 جنيه فقط، والتي توفر بشكل كبير على السائق مقارنة بالدراجات التي تعمل بالبنزين".

وقال جلال إنه من ضمن مميزات الدراجة أنها لا تحتاج إلى تراخيص من المرور، كما تصل سرعة الدراجة إلى 55 كليومترًا/الساعة.

وأشار إلى أن المصنع سيتم إنشاؤه في محافظة المنيا، وأن الشركة تجري حاليا مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين للمساهمة في المشروع، حيث يسعى لجذب استثمارات مبدئية بقيمة 250 ألف دولار، وسيتم تخصيص جزء من هذه الاستثمارات على قسم البحث والتطوير الخاصة بالشركة.

وأكد أنه سيتم التعاون مع شركات تمويل المنتجات والبنوك بداية من العام القادم لتسهيل شراء الدراجة على الشباب، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل.