وزير التجارة: 320 شركة تشارك في الدورة الرابعة من "فود أفريكا"

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الدورة الرابعة من معرض فود أفريكا حققت نجاحا كبيرا، من خلال مشاركة 320 شركة محلية وعالمية رائدة في مجال التصنيع الغذائي تمثل 32 دولة.

وشاركت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والصين، وفرنسا، وجنوب أفريقيا، وبيلاروسيا، وبولندا، وأوكرانيا، والهند، وباكستان، بحسب بيان أرسلته الوزارة اليوم.

وأشار نصار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش معرض "فوود أفريكا"، إلى أن المعرض يسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وعدد كبير من الشركاء التجاريين على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضاف نصار أن المعرض يمثل تجمعا هائلا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومدخلات الانتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في القارة الإفريقية، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية.

وبحسب نصار فإن معرض فود أفريكا، يسهم في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، مشيراً الى أن نجاح المعرض للعام الرابع على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

وأشار نصار إلى ضرورة الاهتمام بالسوق الأفريقي باعتباره سوق استهلاكي ضخم قادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً كبيراً وجهود مكثفة من جانب الحكومة لتعزيز منظومة النقل اللوجيستي وتسهيل حركة التجارة البينية مع مختلف دول القارة.

و قال بيرند يابلونوفسكي، المدير التنفيذي لمعرض دوسلدورف لعمليات التشغيل و التغليف، إن منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا بصفة عامة والسوق المصري بصفة خاصة تتمتع بالديناميكية والجاذبية الكبيرة للشركات الدولية الكبرى.

وأشار يابلونوفسكي إلى أهمية السوق المصرى كبوابة لأسواق القارة الإفريقية وذلك من خلال الاتفاقيات الموسعة العديدة للتجارة الحرة مع عدد كبير من الدول بالمنطقة .