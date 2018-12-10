مصر تستضيف معرض "باك بروسيس" سنويًا بدءًا من ديسمبر 2019

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر ستستضيف لأول مرة معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هو أحد أهم المعارض الدولية التي تنظمها هيئة معارض دوسلدورف جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا".

وأشار نصار إلى أن المعرض يشمل مجالات المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والحلويات والمخابز والسلع الاستهلاكية والصناعية بالإضافة إلى قطاعات مواد ووسائل التغليف والتكنولوجيات الصناعية ذات الصلة ومجالات إعادة التدوير والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وأضاف الوزير أن المعرض سيتم تنظيمه سنوياً بالقاهرة بدءاً من شهر ديسمبر 2019 وبالتزامن مع معرض فوود أفريكا، وسيقوم بتنظيمه اتحاد انترباك بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية بالتعاون مع الشركات المنظمة لمعرض فوود أفريكا.

ويستهدف المعرض طرق أبواب أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من خلال السوق المصري باعتباره نافذة للسوق الإفريقي، بحسب نصار.

وأشار نصار إلى أن استضافة مصر لهذا المعرض الدولي إلهام تأتي في إطار الخطة التي تتبناها الوزارة حاليا لجذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية لإقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانات التى تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لصناعة المعارض والمؤتمرات.

وتعتمد خطة الوزارة على دعوة كبار المشترين وممثلي سلاسل المحال العالمية لإقامة معارضهم بمصر الأمر الذي سينعكس إيجابيا على قطاع السياحة وعلى الترويج للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها للأسواق العالمية وتجعل من مصر محورًا تجارياً وتسويقياً رئيسياً على المستويين الإقليمي والقاري، بحسب نصار.

وقال ويرنر دورنشايدت، رئيس مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف، إن معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يقدم لزائريه الموضوعات الخاصة بساحة الابتكارات والتي قدمتها هيئة معرض دوسلدورف في ألمانيا أيضاً وأصبحت من الثوابت الناجحة الرائدة في هذا المعرض بمدينة دوسلدورف.