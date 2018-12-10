"السويدي" توقع عقدًا مع جامعة بريطانية لإنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة "السويدي إيديوكيشن" وجامعة "Coventry University” البريطانية، عقد شراكة لافتتاح فرع للجامعة في مصر بجامعة المعرفة الدولية “The Knowledge Hub بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين.

وقال بيان من الشركة اليوم الاثنين، إن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحسين جودة التعليم العالي في مصر.

وقال أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إيديوكيشن، إن الهدف الأساسي من إنشاء جامعة المعرفة الدولية هو إعداد الطلاب لمستقبل أفضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية وتحقيق متطلبات السوق المحلي بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.

وقال جون لاثام رئيس "Coventry University"، إننا متحمسون لتقديم برامجنا في مصر، وأن نفتح الأبواب للشباب في البلد كي يتمتعوا بتعليم متميز وبيئة تعليمية خاصة.

وأضاف لاثام في البيان "تعاونت جامعات المملكة المتحدة مع مؤسسات التعليم العالي المصرية لعدة سنوات، تلك التعاونات ساهمت بتأثير إيجابي علي اقتصاد مصر والمملكة المتحدة وقدمت العديد من الفوائد للطلاب والمؤسسات في كلتا البلدين".

وفقاً لاستراتيجية التعيلم الجديدة لـ"جامعة المعرفة الدولية – The Knowledge Hub"، ستتألف الفصول الدراسية من مجموعات من الطلاب يعملون معاً في مشاريع مشتركة تتجاوز حدود الأكاديميات والجامعات التقليدية، بحسب البيان.