بمكرونة وأرز وسكر.. "بيكيا" تطبيق يستبدل مخلفات منزلك بالأغذية (فيديو)

كتب- محمد علاء الدين:

قرر شابان استغلال مشكلة القمامة والمخلفات التي تعاني منها شوارع مصر وتحويلها إلى فرصة استثمارية.

"بيكيا" كانت الفكرة التي أسسها محمود زهدي وعلاء عفيفي، لمقايضة أو مبادلة المخلفات القابلة لإعادة التصنيع من المنازل ومنح أصحابها مواد غذائية بدلًا منها.

يقول محمود زهدي، الشريك المؤسس للشركة على هامش فاعليات قمة رايز أب التي انتهت أمس، لمصراوي، إن بيكيا تجمع أغلب أنواع المخلفات مثل "الكرتون والورق والبلاستيك والزجاج وزيت القلي المستعمل".

وبحسب زهدي فإن عملية تبديل المنتجات تتم برمتها على عبر الإنترنت ومن خلاله يحدد المستخدم نوع المخلفات التي يريد استبدالها وتحديد كميتها، وبعدها يحسب الموقع قيمة هذه المخلفات بنقاط يتم وضعها في حساب المستخدم، ليختار المستخدم بعد ذلك السلعة التي يريدها مقابل هذه النقاط.

وتشمل قائمة المنتجات التى يمكن للعميل الحصول عليها مقابل المخلفات أكثر من 30 منتجًا مثل الأرز والمكرونة والشاي والسكر والزيت أو كروت شحن المحمول وتذاكر المترو.

ويشرح زهدي في الفيديو التالي كيفية استبدال مخلفاتك عبر بيكيا وكيف ستصل إليك المنتجات إليك.