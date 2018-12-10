مستوردون يطالبون بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي

كتبت- منار الرخ:

طالب عدد من المستوردين، بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع، حتى لا تؤثر الزيادة على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبيًا.

وقال المستوردون في بيان اليوم الاثنين لغرفة القاهرة التجارية إن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.

وقررت وزارة المالية منذ بداية الشهر الجاري تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية وحددت الوزارة السعر عند 17.97 جنيه للدولار الواحد خلال شهر ديسمبر.

وقال البيان إن عددًا من المستوردين بالغرف التجارية اجتمعوا لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن القرار يحتاج لإعادة النظر، لأن عنوانه السلع الاستفزازية فعلا، ولكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.

وقال شكري إن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية.

وأضاف أن استمرار العمل بهذا القرار دون استبعاد السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين.

وتابع "لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ".

وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل معجون الأسنان وسلع النظافة والأجهزة.

وتوقع قناوي أن تترتفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% ستزيد مع مرور الوقت، وهذا سيدفع ثمنه التاجر والمستهلك معًا، حسب قوله.

وأشار قناوي في البيان إلى أن هناك حالة ركود بدأت تصيب السوق التجاري واصفًا إياها بـ "الشلل التام" .

وقال أشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة و نائب رئيس شعبة المستوردين، إن هذا القرار منذ صدوره أدّى إلى حالة شلل كبيرة بالسوق، متسائلًا كيف يتم إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكلمة للبيت المصري مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية.