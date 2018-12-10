اليوم.. افتتاح المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية بمشاركة 34 دولة

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي سوف يفتتح اليوم، فعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف نصار أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه في أفريقيا، حيث يرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الأفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية.

ويعتبر هذا المعرض منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار، كما يوفر فرصاً لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض، بحسب نصار.

وأشار نصار إلى أن المعرض يركز على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحه والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

ولفت الوزير إلى أن المعرض سيتضمن تنظيم يوم وطني لكل دولة لعرض إمكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة.