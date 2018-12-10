خسائر حديد عز تتراجع إلى مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام

كتب- محمد علاء الدين:

تراجعت خسائر شركة حديد عز إلى مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل خسائر بقيمة 1.39 مليار جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة المرسلة للبورصة اليوم فإن مبيعات الشركة ارتفعت خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين إلى 37.4 مليار جنيه مقارنة بـ 29.3 مليار جنيه للفترة المقارنة من العام الماضي بارتفاع قدره 28%.

ومثلت مبيعات حديد التسليح نحو 70% من مبيعات الشركة بإجمالي مبيعات بلغ 26.2 مليار جنيه، بينما مثل مبيعات الصلب المسطح 29% من مبيعات الشركة بإجمالي مبيعات 10.85 مليار جنيه، ومثلت صادرات الصلب المسطح 50% من المبيعات وذلك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

ووفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة بلغ حجم السيولة المتوفرة 2.8 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدين 22.1 مليار جنيه.

وكانت مجموعة حديد عز تحولت إلى تسجيل صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل تسجيل صافي خسارة في نفس الفترة من عام 2017.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للمجموعة، سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 143.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2018 مقابل صافي خسارة بقيمة 970.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتأسست شركة حديد عز في عام 1994 بغرض صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه، وما يرتبط به من منتجات وخدمات، وتتضمن الشركات التابعة لها العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، والعز لصناعة الصلب المسطح، ومصانع العز للدرفلة.