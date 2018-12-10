وزير البترول: تسوية 99% من قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته نجحت في تسوية 99% من قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف المُلا، خلال مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة أن وزارته نجحت خلال الفترة الماضية في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بنحو 5.8 مليار قدم مكعب من خلال ٢٤ مشروعًا لإنتاج الغاز الطبيعي باستثمارات تتخطي حاجز 12 مليار دولار، فضلاً عن ما تم إنتاجه من 4 مشروعات كبري باستثمارات 27 مليار دولار تشمل حقل ظُهر وأتول ونورس وشمال الإسكندرية.

وبحسب المُلا، فإنه من المتوقع طرح مزايدة عالمية في منطقة البحر الأحمر للتنقيب والبحث عن النفط والغاز الطبيعي، حيث انتهت الشركات المشاركة في عمليات البحث السيزمي بمنطقة البحر الأحمر من تحليل البيانات الخاصة بالبحث.

وأشار إلى أن أبرز المستجدات التشريعية قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز، نظرا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

وأكد على أن ما حققته مصر شهدت له كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بدءًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير 6 مشروعات معامل تكرير بـ 9 مليارات دولار خلال الأربع سنوات القادمة.

وبحسب الملا، فإن ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية "مكنا من بدء عمليات البحث السيزمي في منطقة البحر الأحمر بعد أن كنا لا نستطيع إجراء مثل هذه الإجراءات".

وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول قد وقعت خلال العام الماضي، عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية، لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات تتخطي 750 مليون دولار، بعد إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية.