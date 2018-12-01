شعبة الاقتصاد الرقمي تطلب استثناء المحمول والكمبيوتر من زيادة الدولار الجمركي

القاهرة- مصراوي:

قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع منها أجهزة المحمول والحاسبات الآلية سيتسبب في زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لمصراوي أن الشعبة ستعقد اجتماعًا غدًا الأحد، لبحث تداعيات هذا القرار.

وقال خليل إن الشعبة ستخاطب وزير المالية ورئيس الوزراء لإعادة النظر في تصنيف الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة كسلع ترفيهية وغير أساسية.

وقررت وزارة المالية أمس رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية ليكون وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي، مع استمرار تثبيت سعره للسلع الاستراتيجية والأساسية ومدخلات الإنتاج عند 16 جنيهًا.

وأعلنت "المالية" اليوم السبت، تحديد سعر الدولار الجمركي الجديد الذي سيتم فرضه على السلع غير الأساسية والترفيهية، عند 17.9737 جنيه للدولار.

وقال بيان المالية، إنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم، ولمدة شهر تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

ولا يتوقع خليل أن تتأثر أجهزة الحاسبات الآلي بهذا القرار بنسبة كبيرة، نظرا لكونها معفاة من الجمارك، ولكن ملحقات هذه الأجهزة مثل الطابعات وغيرها هي من ستتأثر.

وأضاف "المشكلة ليست في التأثر ولكن في التصنيف، فهل يعقل أن يتم تصنيف أدوات تكنولوجية مثل الموبايل والحاسبات الآلية كسلع استفزازية في ظل توجه الدولة نحو التحول لمجتمع رقمي".

من جانبه قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، إن تحريك سعر الدولار الجمركي سيؤثر على ماكينات الدفع الإلكتروني لأن جميعها مستوردة ولا يوجد لها بديل محلي.

وتوقع عكاشة أن ترتفع هذه الماكينات بنسبة 4%، وهي نسبة "نستطيع امتصاصها، ولكن الخوف من سعر الدولار نفسه، فإذا تحرك سعر الدولار خلال العام المقبل سيزيد سعر الدولار الجمركي"، بحسب عكاشة.

ويرى محمد طلعت رئيس قطاع التلفزيونات بشركة LG في مصر أن نسبة الزيادة المتوقعة بسبب قرار المالية ستتراوح بين 2 و 4%، ولن يكون لها تأثير قوي على المبيعات لأن نسبة الزيادة ليست كبيرة.

وأضاف أن أغلب المستهلكين يتخذون من التقسيط وسيلة لشراء الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية وبالتالي نسبة الزيادة ليست بالكبيرة التي تؤثر في قرارهم بالشراء.

وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا) بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، أغذية الكلاب والقطط.

كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.

وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة و الموتوسيكلات والتكاتك، بحسب بيان وزارة المالية.