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بنك مصر يستحوذ على 49% من ميكنة رواتب الموظفين الحكوميين

04:51 م السبت 01 ديسمبر 2018
بنك مصر يستحوذ على 49% من ميكنة رواتب الموظفين الحكوميين

بنك مصر

كتبت - منال المصري:

قال حسام عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يستحوذ على 49% من عملية ميكنة وصرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي عبر ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف عبدالوهاب، خلال مؤتمر الاقتصاد المصري من التعافي إلى الانطلاق، أن البنك لديه نحو 2400 ماكينة صراف آلي، ويستحوذ على 22% من نقاط البيع بالسوق .

وأشار نائب رئيس البنك، إلى أن البنك يولي اهتماما كبيرا بالمدفوعات الإلكترونية من خلال التوسع في خدمات الدفع عبر المحمول.

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