شركة أبحاث IDC: مصر رابع أكبر الدول في الإنفاق على التكنولوجيا بالشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

قالت ناجية العمري رئيسة شركة IDC لأبحاث السوق في مصر، إن مصر تعد رابع أكبر دولة في الإنفاق على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا، في الشرق الأوسط، لذلك هناك فرصًا كبيرة للنمو في مصر.

وأضافت على هامش فاعليات يوم الابتكار والإبداع في شمال أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة والذي نظمته شركة هواوي، اليو السبت، أن الإنفاق على التحول الرقمي سيتجاوز 1.7 تريليون دولار عالميا بنهاية العام المقبل بزيادة 42% عن العام الجاري، و"تشير الإحصاءات إلى أن 50% من الناتج المحلي للدول سيصبح رقميًا بحلول عام 2020".

وأوضحت أنه بحلول 2021 يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على التحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 38 مليار دولار.

وقالت العمري، إن 27 مليار دولار من بين نفقات الشرق الأوسط وشمال افريقيا على التحول الرقمي توجه إلى الإبداع ومحفزاتها.

من جانبه قال حمدون توريه الرئيس التنفيذي لمؤسسة سمارت أفريقيا، إن الحكومات والمؤسسات لابد أن تلعب دورا في تغيير ثقافة شعوبها نحو استخدام الأدوات التكنولوجية، ويرى توريه أن أفريقيا تحتاج لنحو 300 مليار دولار استثمارات جديدة للفايبر والتحول الرقمي.