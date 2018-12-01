رئيس حماية المنافسة يناقش إجراءات التحقيق في الممارسات الاحتكارية

القاهرة – مصراوي:

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في بيان اليوم السبت، إن رئيس الجهاز أمير نبيل، ترأس حلقة نقاش عن إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات في قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية، خلال فعاليات ملتقى المنافسة الدولية الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.

وخُصصت الجلسة، لمناقشة الإجراءات الواجب إتباعها عند التحقيق، وحماية حقوق الأطراف التي تخضع لسلطات تحقيق أجهزة المنافسة، وكيف يمكن لأدوات التحقيق الخاصة بسلطات المنافسة أن تنتشر بفعالية، وكيفية جمع الأدلة والمعلومات والوصول إلى البيانات، وفقا للبيان.

كما شارك نبيل، في الجلسة الخاصة بالتوصيات الواجب إتباعها لتطوير آليات التحقيق وجمع الاستدلالات خصوصا فيما يتعلق بأهمية الأدلة الرقمية، وكيفية التعامل معها في إطار التحقيقات التي تجريها أجهزة المنافسة المختلفة.

وتحدث نبيل، خلال الجلسة، عن أهمية خلق البيئة التي تحث الأطراف على التعاون ومساعدة أجهزة المنافسة في الحصول على المعلومات والبيانات بدقة ومصداقية، وذلك كله في إطار من التعاون والشفافية، وكيف يمكن نشر أدوات التحقيق التي تضطلع بها سلطات المنافسة على نحو فعال امتثالًا لحقوق الإجراءات السليمة، وفقا لبيان الجهاز.

ويجمع المنتدى العالمي للمنافسة رؤساء أجهزة المنافسة ليضم أكثر من 100 جهاز، ومنظمة دولية من جميع أنحاء العالم، ويهدف لمناقشة مجموعة كبيرة من قضايا المنافسة الرئيسية والناشئة بما في ذلك الصلة بين سياسة المنافسة وبين أركان التنمية الاقتصادية الأخرى.