6 مليارات جنيه لتطوير الأنظمة الإلكترونية وإعادة هيكلة فروع البنك الزراعي

كتبت- منال المصري:

قال تامر صلاح، جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك يحتاج إلى تمويلات تتجاوز 6 مليارات جنيه لتمويل مشروع تطوير وهيكلة الأنظمة الإلكترونية للبنك وإعادة هيكلة الفروع.

وأضاف خلال انعقاد مؤتمر الأهرام الاقتصادي أن مشروع هيكلة الأنظمة الإلكترونية يحتاج إلى أكثر من 3 مليارات جنيه بجانب 3 مليارات جنيه لإعادة تطوير فروع البنك البالغة 1210 فرعًا على مستوي الجمهورية.

وقال إن البنك يتفاوض حاليًا مع موسسات تمويل دولية للحصول على قروض دولارية لتمويل مشروع هيكلة البنك رافضًا ذكر أي تفاصيل عن المفاوضات .

وأضاف أن القرض المساند بقيمة 10 مليارات جنيه الذي حصل عليه مصرفه من البنك المركزي ساهم في دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وهو ما أدى إلى زيادة ثقة المؤسسات التمويل الدولية في تعافي البنك.