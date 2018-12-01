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    المالية تعلن أسعار العملات الأجنبية بعد زيادة الدولار الجمركي

    01:56 م السبت 01 ديسمبر 2018
    المالية تعلن أسعار العملات الأجنبية بعد زيادة الدولار الجمركي

    العملات

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، أسعار العملات التي يتم التعامل بها جمركيًا، بعد تحرير سعر الدولار الجمركي ليكون مرتبطًا بسعر العملة الأجنبية في البنك المركزي.

    وسعرت الوزارة الدولار الجمركي، لشهر ديسمبر الجاري عند 17.9737 جنيه، واليورو عند 20.4277 جنيه، والجنيه الاسترليني عند 23.1369 جنيه.

    وكان محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا أمس برفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية ليكون وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي، مع استمرار تثبيت سعره للسلع الاستارتيجية والأساسية ومدخلات الغنتاج عند 16 جنيهًا.

    وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.

    وقال بيان المالية، إنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم، ولمدة شهر ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

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    وزارة المالية أسعار العملات الأجنبية الدولار الجمركي البنك المركزي محمد معيط

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