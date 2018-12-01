وزارة الاتصالات : تدريب أكثر من ألفي خريج جامعي على التكنولوجيا

مصراوي: (خاص)

قال حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع، إن رؤية مصر للتنمية 2030 تتشارك مع رؤية الاتحاد الأفريقي الاتصالات للتنمية 2063.

وأضاف عثمان، على هامش مؤتمر هواوي اليوم السبت، أن الابتكار بشمال أفريقيا أن بناء للقدرات البشرية يأتي على رأس أولويات وزارة الاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويرى عثمان أن الطلب الأعلى على الوظائف حاليا يأتي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و"لذلك فنحن في الوزارة لدينا للعديد من المبادرات لتأهيل الشباب، ومن هذه المبادرات لتأهيل القادة الجدد وهي تنفذ حاليا في عدد من الجامعات".

وأشار عثمان، إلى أن المبادرات تهدف إلى تدريب الشباب على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة مثل الأمن السيبراني و"لدينا حاليا 2000 خريج من هذه والمبادرة وحاليا وهناك 1500 طالب تحت التدريب".

وأطلق رئيس الجمهورية مبادرة لتدريب 10 آلاف شركة ناشئة مصرية وأفريقية في صناعة التطبيقات الذكية، كذلك تنفذ وزارة الاتصالات استراتيجيتها لإنشاء مجتمعات إبداعية في عدد من الجامعات خارج القاهرة.

كما اتخذت الأمم المتحدة من مصر مركزا لمعمل الإبداع التكنولوجي ليكون مركزًا للإبداع بافريقيا ويعمل هذا المعمل على دعم الابتكار .