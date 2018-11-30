رئيس شعبة المستوردين الأسبق لمصراوي : زيادة تصل لـ 15% في أسعار السلع بعد رفع الدولار الجمركي

كتبت- منار الرخ:

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق، لمصراوي، إن قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيهًا إلى نحو 18 جنيهًا على السلع غير الأساسية سيرفع أسعارها في الأسواق من بداية الشهر المقبل.

وأضاف شيحة، أنه بعد رفع سعر الدولار الجمركي بنحو جنيهين من 16 جنيهًا إلى نحو 18 جنيهًا، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع بين 12 إلى 15% في الأسواق.

ويرى شيحة، أن التجار سيستغلون الفرصة، لزيادة أسعار المنتجات التي يتضمنها القرار، وإن كانوا قد استوردوها قبل تطبيق الزيادة في سعر الدولار الجمركي.

وأعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليصبح خاضعًا لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا) بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط.

كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.

وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

وقالت الوزارة أن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلىي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة.

وقال وزير المالية، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.

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