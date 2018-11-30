وكيل موبايلات: نتوقع زيادة الأسعار بسبب رفع الدولار الجمركي

مصراوي – (خاص):

قال أحمد أبو عوف مدير شركة اتصال، وكيل هواتف هواوي honor في مصر، لمصراوي، إن رفع سعر الدولار الجمركي سيؤثر في أسعار الهواتف، لكن نسب الزيادة لن تكون كبيرة .

وجاءت الهواتف المحمولة، ضمن عدد من السلع التي ستخضع لقرارا وزير المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، منذ بداية الشهر المقبل.

وأضاف أبو عوف، أن مبيعات السوق ستتأثر بهذا القرار، ولكن ليس بشكل كبير، لأن قرار رفع سعر الدولار الجمركي ليس بنفس قوة قرار التعويم على سبيل المثال ليسبب تراجع المبيعات، ولكن سيكون هناك تأثر طفيف.

وربما تضطر الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها من الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، لتعويض الويادة في سعر الدولار الجمركي، بحسب ما قاله وكيل هواوي لمصراوي.

ويرى أبو عوف، أن تثبيت أسعار الهواتف بعد قرار وزارة المالية سيكون على حساب أرباح التاجر أو الوكيل أو الشركة المنتجة، إذا لم يتم تحميلها للمستهلك.

وكان قرار المالية، أبقى على سعر الدولار الجمركي ثابتًا عند 16 جنيهًا على السلع الاستراتيجية والضرورية.

شملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا) بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط.

كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.

وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

وقالت الوزارة أن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلىي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة .

وقال وزير المالية، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.

اقرأ أيضًا:

المالية ترفع الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وغير الأساسية لسعره في "المركزي"

"السيارات وهواتف المحمول".. ما السلع التي تُطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي؟

رئيس الغرف التجارية يتوقع زيادة أسعار السلع غير الأساسية بعد رفع الدولار الجمركي

بعد ربطه بسعر العملة في البنك المركزي.. ما هو الدولار الجمركي؟