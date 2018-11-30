رئيس الغرف التجارية يتوقع زيادة أسعار السلع غير الأساسية بعد رفع الدولار الجمركي

كتبت- منار الرخ:

توقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع غير الأساسية والترفيهية، بعد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي عليها اعتبارا من أول ديسمبر.

وأعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، رفع سعر الدولار الجمركي للسع غير الأساسية والترفيهية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، منذ بداية الشهر المقبل.

وقال الوكيل، لمصراوي : "نحن علمنا بالقرار حالا.. وسندرس تداعياته وتأثيره على الأسعار"، لكن أسعار السلع الأساسية لن تتأثر بالقرار لأنها ستتعامل بسعر 16 جنيها دون تغيير.

وكان قرار المالية، أبقى على سعر الدولار الجمركي ثابتًا عند 16 جنيهًا على السلع الاستراتيجية والضرورية.

شملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، استاكوزا) بالإضافة إلى أسماك الزينة، والببغاوات، وأغذية الكلاب والقطط.

كما تضمنت القائمة الخمور، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.

وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

وقالت الوزارة أن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلىي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة .

وقال وزير المالية، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.