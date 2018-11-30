بعد ربطه بسعر العملة في البنك المركزي.. ما هو الدولار الجمركي؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، رفع سعر الدولار الجمركي للسع غير الأساسية والترفيهية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، ولكن ما هو الفرق بين سعر الدولار الجمركي والدولار في المركزي؟

"الدولار الجمركي" هو مصطلح اقتصادي، وهو يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

أما سعر الدولار في البنك، فهو سعر صرف العملة مقابل الجنيه، والذي يحصل عليه المواطنون في حال حاجتهم لعملة أجنببية لأغراض السفر، أو غيرها، ويتحدد سعره وفقًا لظروف السوق ومتغيرات العرض والطلب.

ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وعليه فزيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.

وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركي ثابتا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر.

وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر الماضي، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.

وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، حتى ثبتت وزارة المالية سعره في الأربعة عشر شهرا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيها.

وجاء قرار وزارة المالية اليوم ليغير مسار سعر الدولار الجمركي ويربطه بمتوسط سعر البنك المركزي على السلع غير الأساسية والترفيهية.

وبعد هذا القرار، سيتم تحديد سعر الدولار الجمركي من خلال احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا، وفقا للمالية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الدولار بالبنك بلغ 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.