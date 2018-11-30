المالية ترفع الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وغير الأساسية لسعره في "المركزي"

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الدولار في البنك المركزي، من أول ديسمبر المقبل، ولمدة شهر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف البيان، أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في البيان، إن سعر الدولار الجمركي الجديد والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي سيساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).

وأضاف الوزير، أنه تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات، والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا.

كما أعلن الوزير عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر.