شروط وتفاصيل الحصول على القرض الشخصي فى 5 بنوك خاصة

كتبت - منال المصري:

تتنافس البنوك الخاصة على تقديم القرض الشخصي لعملائها تحت برامج مختلفة، تشمل برنامجًا للموظفين، أو بضمان الودائع، أو لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ويطلب البنك مجموعة من الأوراق من العميل للموافقة على القرض منها صورة من الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر، وشهادة بمفردات الراتب من جهة العمل، وتحويل الراتب أو قيمة القسط على البنك أو أي بنك آخر.

وترتفع الطلبات للعملاء أصحاب المهن والأعمال الحرة حيث يطلب البنك صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للعميل، وكشف حساب بنكي وبعض الأوراق الأخرى.

وتتباين شروط وتفاصيل القرض من بنك إلى آخر، في معدل الفائدة والحد الأقصى والأدنى للقرض والسداد، ونسبة المصاريف الإدارية، والحد الأدنى الشهري لراتب العميل، وعمره.

ونعرض فى التقرير التالي شروط وتفاصيل القرض للموظفين في أهم 5 بنوك خاصة، وهم التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والقطري الوطني الأهلي، وأبو ظبي الأول، والعربي الأفريقي الدولي.

1 - البنك التجاري الدولي:

قيمة القرض: تتراوح بين 5 آلاف جنيه حتى مليون جنيه كحد أقصى، ويتم تحديدها حسب راتب العميل.

فترة سداد القرض : تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة : تتراوح بين 20.5% إلى 29% سنويا متناقصة حسب نوع البرنامج.

المصاريف الإدارية : تبلغ 1.5% من إجمالي قيمة القرض و150 جنيهًا يتم خصمها مرة واحدة، بالإضافة إلى 20 جنيهًا يتم خصمها شهريًا.

سن العميل : يتراوح بين 21 عاما كحد أدنى حتى 65 عاما عند سداد آخر قسط.

2 - العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض : تتراوح بين 15 ألف جنيه حتى 750 ألف جنيه.

فترة سداد القرض : تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات.

الفائدة : تتراوح بين 18.5% إلى 24% متناقصة سنويًا.

المصاريف الإدارية : تبلغ 2% من غجمالي قيمة القرض.

سن العميل : يتراوح بين 21 عاما حتى 60 عاما عند سداد آخر قسط.

راتب العميل : لايقل عن 2500 جنيه شهريا.

3 – بنك أبو ظبي الأول :

قيمة القرض : تتراوح بين 50 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: تتراوح بين 6 أشهر حتى 7 سنوات كحد أقصى.

الفائدة : تبلغ 21.5% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية : 5% من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل : لا يشترط البنك للعميل بشرط يكون داخل الخدمة.

راتب العميل : لايقل عن 5 آلاف جنيه شهريا.

4 - البنك القطري الوطني الأهلي:

قيمة القرض: يتباين الحد الأقصى حسب فترة السداد والدخل الشهري للعميل.

يتراوح الحد الأقصى بين 196 ألف جنيه و231 ألف جنيه، وفِي بعض الأحيان يرتفع أكثر حال زيادة الراتب الشهري للعميل عن 15 ألف جنيه

فترة السداد : تبدأ بحد أدنى 6 شهور، وتتراوح فترة الحد الأقصى للسداد بين 5 و 7 سنوات.

نسبة الفائدة : تتراوح بين 20.5% حتى 20.75% حسب فترة السداد 5 سنوات أو 7 سنوات.

المصاريف الإدارية: يتم تحديدها حسب قيمة وسداد القرض مع البنك.

سن العميل : لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.

راتب العميل: الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل 1500 جنيه.

5 – بنك كريدي أجريكول:

قيمة القرض :تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 150 ألف جنيه كحد أقصى.

ويرتفع القرض إلى 350 ألف جنيه للعاملين في الشركات متعددة الجنسيات.

فترة سداد القرض : تتراوح بين 6 أشهر إلى 7 سننوات كحد أقصى.

الفائدة : 21% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية : 2% من إجمالي قيمة القرض وترتفع إلى 5% عند السداد المعجل.

سن العميل : لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

راتب العميل: لا يشترط البنك حد أدني لراتب العميل شهريا بشرط يسمح بتسديد القرض حسب النسبة المقررة.