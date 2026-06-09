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النيابة العامة تُجري تفتيشًا دوريًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو وتتفقد أحوال النزلاء | صور

كتب : أحمد أبو النجا

05:06 م 09/06/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
  • عرض 8 صورة
    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

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في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 3, 4، 6)".

وانتقل فريق النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرفة الموسيقى، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية القياسية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، فضلاً عن قيامها برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

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النيابة العامة المستشار محمد شوقي مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

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