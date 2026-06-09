كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام فتاة بالتعدي عليها بالسب داخل أحد مراكز التجميل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من صيدلانية تقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بتضررها من طبيبة تعمل بالمركز محل الواقعة، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية على قيمة جلسة تجميل.

وأوضحت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة داخل المركز، قامت خلالها المشكو في حقها بالتعدي على الشاكية بالسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدة أن الخلاف المالي كان سبب المشادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.