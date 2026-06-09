إعلان

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة طبيبة وصيدلانية داخل مركز تجميل بالإسكندرية

كتب : عاطف مراد

02:25 م 09/06/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام فتاة بالتعدي عليها بالسب داخل أحد مراكز التجميل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه من صيدلانية تقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، بتضررها من طبيبة تعمل بالمركز محل الواقعة، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات مالية على قيمة جلسة تجميل.

وأوضحت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة داخل المركز، قامت خلالها المشكو في حقها بالتعدي على الشاكية بالسب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدة أن الخلاف المالي كان سبب المشادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أول المنتزه سيدي جابر مركز تجميل الإسكندرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
حوادث وقضايا

براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر

اللون الأحمر يخيم على نهاية تعاملات جلسة اليوم.. فما السبب؟
اقتصاد

اللون الأحمر يخيم على نهاية تعاملات جلسة اليوم.. فما السبب؟
ما سر فقدان الشهية في الطقس الحار؟
نصائح طبية

ما سر فقدان الشهية في الطقس الحار؟
بعد جدل صور زوجة خالد سرحان.. نجوم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم
زووم

بعد جدل صور زوجة خالد سرحان.. نجوم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم
17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 (صور)
أخبار المحافظات

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 (صور)

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 - صور
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل