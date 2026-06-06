أعلنت النيابة العامة تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين، مؤكدة ضبط ترسانة من الأسلحة النارية وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة داخل منزله وعدد من المقار التابعة له، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامات بتكوين تشكيل عصابي وفرض السيطرة والبلطجة.

وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وذلك في أعقاب التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وارتكاب جرائم جنائية متعددة.

النيابة العامة بعد سقوط إمبراطورية نخنوخ: دولة القانون ماضية في طريقها

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إن التحقيقات التي تباشرها كشفت عن وقائع خطيرة، بعدما تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت أن التحريات أيدت صحة الواقعة، وأشارت إلى قيام المتهم وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم.

وأسفرت إجراءات التفتيش التي أذنت بها النيابة العامة عن ضبط أسلحة نارية متنوعة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية، إلى جانب استرداد وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها.

كما كشفت أعمال فحص الهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن وقائع أخرى يجري التحقيق بشأنها.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات الجنائية والمالية في القضية، مشددة على أنها ستظل حصنًا للحقوق والحريات وملاذًا لكل صاحب حق، وأن مؤسسات الدولة مستمرة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.





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