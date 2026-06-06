واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية مدرسة هابي لاند، مؤكدة أن الأدلة الفنية الواردة بملف الدعوى تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهم أحمد محمد عبد الرؤوف فرغال.

الأدلة الفنية تدعم اتهامات المتهم في قضية هابي لاند

وأشارت النيابة إلى أن تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أثبت، من خلال المضاهاة البيومترية والفنية، تطابق المتهم مع الشخص الظاهر في مقطع الفيديو محل التحقيق، معتبرةً أن التقرير يمثل أحد الأدلة الرئيسية في القضية.

وأضافت أن التسجيلات المصورة المتداولة ساهمت في كشف تفاصيل الواقعة وربطها بالمتهم، مؤكدةً أن ما توصلت إليه الفحوص الفنية جاء متسقًا مع باقي الأدلة الواردة في أوراق الدعوى.

النيابة: حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون داخل المدارس

وخلال المرافعة، شددت النيابة على أن حماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التهاون، ووصفتها بأنها "ميثاق شرف" تلتزم به جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة استمرار التصدي لأي وقائع تمس سلامة الأطفال أو تنال من أمنهم داخل المؤسسات التعليمية.

واختتمت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن مثل هذه الجرائم تمثل اعتداءً على الثقة المجتمعية في المنظومة التعليمية، مطالبةً بتطبيق القانون وتحقيق الردع اللازم حفاظًا على حقوق الأطفال وسلامتهم.

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