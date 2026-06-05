أمام رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة؛ وقف "محمود" يتلوى في الكلام يحاول أن يهرب من مصيره المجهول، لكن حنكة المستشار خالد أبو رحاب وكيل النائب العام كشفت زيف خباياه. بكل هدوء أقر ابن الثلاثين بالحقيقة المُرة "أيوة أنا قتلت بتاع البيكيا ودفنته تحت سريري شهرين ..عشان أسرقه وأجيب آيس".



رواية "شيطان القبابات" كانت دليل كافٍ لحل لوغاريتمات جريمة حُمص الغامضة، الذي اختفى قصرا قبل نحو 60 يومًا والذي عثر عليه جثة متحللة داخل "غرفة مهجورة" في منزل قديم على أطراف قرية القبابات بأطفيح.



فكيف قادت "صدفة السرقة" الشرطة لاكتشاف أغرب جريمة وقعت في قرية القبابات بأطفيج جنوب الجيزة؟



"مصراوي" حصل على نص أقوال المتهم "محمود" في القضية رقم 1490 لسنة 2026 جنايات أطفيح، والمقيدة برقم 670 لسنة 2026، فماذا قال المتهم "محمود" أمام جهات التحقيقات؟

س: قص علينا تفصيلات إقرارك؟

ج: اللى حصل إن أنا بقالي كذا سنة سايب البيت لأبويا وقاعد لوحدي عشان إحنا مش بنرتاح مع بعض ومش بسمع كلامه، وكنت متجوز من فترة بس طلقت، وأنا أصلًا كنت متجوزها عشان كانت جوازه ببلاش، عشان هي كانت متجوزة قبل كده، فقلت أخدها ومش هدفع ولا جنيه، وفعلاً اتجوزتها شوية وعشنا مع بعض فترة وطلقتها، وكنت قاعد في البيت اللي حصلت فيه الواقعة دي، بقالي فترة مش بلاقي شغل كتير، أشتغل يوم وأقعد عشرة، وأنا قاعد لوحدي، وكمان أنا بشرب "آيس" فالدنيا بقت معايا صعبة ومش معايا فلوس أصرف.

مشوار الموت على أطراف القبابات

وتابع المتهم في أقواله: "من حوالي شهرين كنت قاعد في البيت لوحدي، سمعت واحد ماشي في الشارع بره بينادي على روبابيكيا في ميكروفون، ولو حد عنده أي حاجة قديمة، فأنا طلعت أشوف مين اللي بينادي ده، فلقيته عيل سنه مش كبير وحسيته غلبان كده، فقلت له أنا عندي شوية حاجات بيكيا جوه عايز أبيعها، فقال لي ماشي هاتها، فقلت له تعالى خش شوفها جوه، فقلت له تشتري دول بكام؟ فقال لي أحدهم بمية وخمسين قلت له أنت شكلك حرامي، الحاجات دي تساوي أكتر من كده. فلقيته غلبان ومش بيرد عليا، فأنا بصراحة طمعت فيه وفي التروسيكل بتاعه وفي الفلوس اللي هلاقيها معاه، فقلت له طب اقعد هنا في الأرض على بال ما أجيب لك حاجة تانية من جوه".

غدر ومقاومة حتى الرمق الأخير

وشرح "محمود" في أقواله :"ودخلت جوه جبت حبل رفيع أسود، وجيت من وراه وروحت لفيت الحبل حوالين رقبته وشديت جامد، فقعد يرفص شوية في إيدي، وبعد كده لقيته سكت خالص. افتكرت الأول إنه بيمثل وممكن ما يكونش لسه مات، فجبت شال ولفيته حوالين رقبته وقعدت أضغط جامد، لقيته برضه مش بيتحرك، فاتأكدت إنه مات، ففتشت جيوبه ملقتش فيه غير 700 وتليفون محمول، فأخدت الفلوس ومسكت التليفون، خلعت منه الشريحة وكسرتها عشان كنت خايف حد يعرف يوصل لي بسبب التليفون بتاعه.

مقبرة في بيت مهجور وجثة مختفية

وأكد "محمود" في أقواله أمام النيابة العامة: "لقيت الجثة قدامي بدأت أفكر أوديه فين، وخفت اطلعه بره البيت حد يشوف الجثة، فاستغليت إن أرض البيت رملة، ودخلت أعلى أوضة في البيت علشان الرملة فيها هتبقى عالية والحفر سهل، وقعدت أحفر فيها حوالي 30 أو 40 سم، وقعدت أحفر بإيدي وبطبق كبير كان عندي في البيت، ولما لقيت الحفرة تشيله خلاص حطيته فيها وردمت عليه، وحطيت فوقه حجر كبير علشان الريحة ما تطلعش".

سرقة الصدفة التى كشفت أغرب جريمة



وشرح "محمود": "من ساعتها وأنا سايبه هناك، وبطلع كل يوم عادي وأرجع البيت أنام فيه، وبعد فترة حبيت اتصرف في التروسيكل وعرضته للبيع، وكنت كل ما أقابل ميكانيكي أو حد شغال في المكن أقوله عندي تروسيكل عايز ابيعه، لحد ما جالي اتنين وجم قعدوا معايا وفهموا إن التروسيكل ده شمال علشان أنا ما كانش معايا ورق ليه، واشتروه 8 آلاف جنيه مع إنه يساوي أكتر من كده بكتير، وقعدت بتعامل عادي وعايش عادي، لحد ما لقيت الحكومة جت خدتني من البيت، وقلت لهم على كل حاجة، وبعد كده ودوني على البيت تاني، قالوا لي إن النيابة عايزاني وحكيت على كل حاجة، وطلعت الجثة اللي دافنها وهو ده كل اللي حصل.



محكمة جنايات الجيزة، نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم "محمود" وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 22 يونيو الجاري لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم أمام المحكمة.