كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من شقيقها لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة أمام باب شقتها.

صراع الأشقاء بالبحيرة ينتقل من العقار للسوشيال ميديا

حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة هوية القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود اليوم الجمعة. أفادت الشاكية في أقوالها بأن شقيقها تعمد وضع الكاميرات لمضايقتها وتهديد خصوصيتها لإجبارها على التنازل عن نصيبها في الميراث بالعقار الذي يسكنان فيه، مما دفعها للاستغاثة عبر الإنترنت.

استدعت الشرطة المشكو في حقه، وبمواجهته نفى كافة الادعاءات، متهماً شقيقته بتعمد التشهير به أمام الرأي العام. أوضح الشقيق أن البلاغ "كيدي" للضغط عليه للتنازل عن محضر رسمي حرره ضدها وضد زوجها بتهمة التعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين وتولت النيابة التحقيق.

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