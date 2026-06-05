إعلان

سيدة تتهم شقيقها بتركيب كاميرات لمراقبتها وإجبارها على التنازل عن الميراث بالبحيرة

كتب : علاء عمران

12:36 م 05/06/2026 تعديل في 01:49 م

مديرية أمن البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من شقيقها لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة أمام باب شقتها.

صراع الأشقاء بالبحيرة ينتقل من العقار للسوشيال ميديا

حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة هوية القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود اليوم الجمعة. أفادت الشاكية في أقوالها بأن شقيقها تعمد وضع الكاميرات لمضايقتها وتهديد خصوصيتها لإجبارها على التنازل عن نصيبها في الميراث بالعقار الذي يسكنان فيه، مما دفعها للاستغاثة عبر الإنترنت.

استدعت الشرطة المشكو في حقه، وبمواجهته نفى كافة الادعاءات، متهماً شقيقته بتعمد التشهير به أمام الرأي العام. أوضح الشقيق أن البلاغ "كيدي" للضغط عليه للتنازل عن محضر رسمي حرره ضدها وضد زوجها بتهمة التعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي على محامٍ | خاص

"دبح بنت أخوه علشان حلق".. ليلة مقتل "آيسل" على يد عمها ببولاق الدكرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن البحيرة الميراث النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات
رياضة عربية وعالمية

لاعب إسرائيلي يثير الجدل.. وجماهير ألبانيا ترد بإلقاء الأحذية والقمامات
أمين مساعد الأطباء يكشف مفاجأة عن "جراح القلب المزيف": لم يرخص أي عيادة
أخبار مصر

أمين مساعد الأطباء يكشف مفاجأة عن "جراح القلب المزيف": لم يرخص أي عيادة
بعد تصدره التريند.. ماذا قالت ماجدة خيرالله عن مسلسل"ورد على فل وياسمين"؟
زووم

بعد تصدره التريند.. ماذا قالت ماجدة خيرالله عن مسلسل"ورد على فل وياسمين"؟
قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
رياضة عربية وعالمية

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف
أخبار المحافظات

هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قبل 6 أيام من المونديال.. تهديد جديد من الاتحاد الإيراني بسبب التأشيرات
آليات جديدة للتعامل مع تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
هاني ميلاد: انخفاض أسعار الذهب تصحيح مؤقت.. والبيع أكبر غلطة