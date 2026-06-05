شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة واقعة مأساوية بعدما أقدمت ربة منزل على إشعال النيران في جسدها داخل منزلها، إثر خلافات زوجية متكررة مع زوجها، ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة أودت بحياتها بعد أيام من تلقي العلاج داخل المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من والدة السيدة، وهي في العقد السابع من العمر، وحفيدها البالغ 14 عامًا، أفادا فيه بوفاة ابنتها متأثرة بإصابتها بحروق خطيرة، مع اتهام زوجها بالتسبب في الواقعة نتيجة تعديه عليها بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها، البالغة من العمر نحو 44 عامًا، كانت تعاني من خلافات متكررة مع زوجها الذي يعمل بائعًا، وأن مشادة نشبت بينهما قبل الواقعة، تطورت إلى تعديه عليها بالضرب.

وأضافت التحريات أن السيدة قامت بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسدها وأضرمت النيران في نفسها أمام أعين طفلها، في أعقاب الخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها.

وأوضح التقرير الطبي أن الضحية وصلت إلى المستشفى مصابة بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 50% من أنحاء متفرقة بالجسم، إلى جانب إصابات وكدمات متفرقة، وظلت تتلقى العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية الحرجة.

وعقب الواقعة، نقل الزوج زوجته إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والاستماع إلى أقواله للوقوف على ملابسات الحادث.

وبمواجهة الزوج، أقر بحدوث مشادة بينه وبين زوجته وتعديه عليها بالضرب قبل الواقعة، بينما تواصل جهات التحقيق سماع أقوال أسرة المتوفاة وشهود العيان لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة واستكمال التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

اقرأ أيضا:

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة بائع جرائد حلوان

حمودة لـ"مصراوي": بيان أسرة نخنوخ حسم موقفي.. ولن أدافع عن المتهم بالتعدي على محامٍ | خاص