اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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