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لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع خادشة للحياء

كتب : علاء عمران

05:55 م 04/06/2026

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية، بعد رصد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء، والإتيان بإشارات وألفاظ منافية للقيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيامها بنشر محتوى يتضمن مشاهد وإشارات غير لائقة بهدف جذب المتابعين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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