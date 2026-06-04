ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على متهمين بالاعتداء على عامل توصيل بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي في الوجه بمنطقة حدائق القبة.

تفاصيل القبض على المتهمين بالاعتداء على عامل توصيل بحدائق القبة

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو المنقضي، تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من القائم على النشر "عامل توصيل" مصاب بجرح قطعي بالوجه، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها لخلاف على انتظار الدراجة النارية قيادته أمام أحد المطاعم بدائرة القسم.

أمكن ضبط المشكو في حقهما (مناديا سيارات "بدون ترخيص" – مقيمان بالقاهرة) وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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