اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، لاتهامه بغسل 190 مليون جنيه المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل اتخاذ الداخلية للإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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