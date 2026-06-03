كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق طليقها، لاتهامه بالتعدي على والدها باستخدام صاعق كهربائي وتهديده بالقتل، إلى جانب منعها من رؤية نجلتها رغم حصولها على حكم قضائي بحضانتها، مع الزعم بعدم تنفيذ الأجهزة الأمنية للحكم.

حقيقة فيديو استغاثة سيدة من شقيق طليقها بالقليوبية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين الشاكية وطليقها وشقيقه، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. وأظهرت التحريات صدور حكم قضائي خلال شهر أبريل 2025 لصالح الشاكية بحضانة نجلتها، التي كانت تقيم رفقة والدها.

كما تبين أنه خلال شهر ديسمبر 2025 نشبت مشاجرة بين خالي الشاكية من جهة، وشقيق طليقها وعمه من جهة أخرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطرافها في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية جهزت عدة مأموريات لتأمين تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشاكية، إلا أن التنفيذ تعذر لأسباب عدة، من بينها عدم حضور الشاكية في بعض المرات، وغلق محل التنفيذ، وعدم وجود الطفلة بالمكان المحدد للتنفيذ. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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