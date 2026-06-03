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شركات وعقارات وسيارات.. ضبط شخصين حاولا غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة

كتب : علاء عمران

01:08 م 03/06/2026 تعديل في 01:25 م

جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

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اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات سعي المتهمين إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.

تفاصيل قضية غسل أموال جديدة

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال عبر عدد من الأساليب، من بينها تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال محل الواقعة بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

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غسل أموال النقد الأجنبي النيابة العامة وزارة الداخلية

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