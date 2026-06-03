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استجابة سريعة.. الحماية المدنية بالقاهرة تتعامل مع بلاغ احتجاز قطة بشرفة عقار في شبرا

كتب : علاء عمران

12:02 م 03/06/2026

الحماية المدنية

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في استجابة سريعة لبلاغ باحتجاز قطة بشرفة أحد المنازل في شبرا، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة.

بلاغ احتجاز قطة بشرفة عقار

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود قطة محتجزة بشرفة أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا.

الحماية المدنية تنتقل لموقع البلاغ

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مالك أحد المحال التجارية تمكن من إخراج القطة من شرفة العقار باستخدام سلم، نظرا لعدم تواجد قاطني العقار، وذلك قبل وصول القوات إلى المكان.

وجرى التأكد من عدم وجود أي تداعيات للواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مديرية أمن القاهرة الحماية المدنية شبرا أمن القاهرة

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