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"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع

كتب : أحمد عادل

02:06 ص 03/06/2026

صبري نخنوخ

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أمرت نيابة التجمع الخامس بحبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه و5 آخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء تحريات تكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وبيان دور كل متهم فيها.

وقررت جهات التحقيق تحريز 3 سيارات ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة، لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في مدى ارتباطها بالواقعة.

فيما أمرت النيابة بصرف أحد المحامين من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعدد من معاونيه اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، وذلك على خلفية المشاجرة التي نشبت مع مالك معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

القبض على صبري نخنوخ

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المعارض بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين صبري نخنوخ ونجل شقيقه وعددا من الأشخاص داخل معرض بالقاهرة الجديدة، وتمت السيطرة على الموقف والتحفظ على أطراف المشاجرة واقتيادهم لقسم الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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