"تحرشوا بها وتعدوا عليها بسلاح أبيض في الشارع".. الداخلية تكشف كواليس فيديو فتاة الجيزة

كتب : محمد الصاوي

01:29 ص 02/06/2026

المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات والتعدي عليها بالسب بأحد الشوارع بالجيزة وإشهار سلاح أبيض.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) ، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية "الظاهران بمقطع الفيديو" بالتحرش بها وحال معاتبتهما تعديا عليها بالسب وأشهر أحدهما سلاح أبيض فى مواجهتهما وتدخل المارة للفض بينهما.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقليها (مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على الدارجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهمين وزارة الداخلية واقعة تحرش

