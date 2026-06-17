كتبت - إيمان العربي:



يواصل "مصراوي" الانفراد بنشر تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026، والمتهم بيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرين، والمعروفة إعلاميًا بـ"مشاجرة التجمع".

وأقر المتهم الثامن "أحمد إسماعيل الحداد"، زوج الفنانة هاجر أحمد، بتحقيقات النيابة العامة، أنه توجه رفقة المتهمين صبري نخنوخ وجون نخنوخ وباقي المتهمين إلى معرض السيارات محل الواقعة.

وتابع الحداد أمام جهات التحقيق، أن المتهمين الأول "صبري نخنوخ" والثاني "جون نخنوخ" ومرافقيهم قاموا باستعراض القوة والعنف على المتواجدين بمحل الواقعة، كما أبصر أحد تابعي المتهم الأول حال تعديه ضرباً على الشاهد الثالث بصفعه على وجهه.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بمقاطع الفيديو التي وثقت الواقعة أثناء جلسات التحقيق، حيث أقر المتهمين بأنهم الظاهرين فيها، كما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمحامي المجني عليه إصابته بخدوش بالساعد الأيمن نتيجة الضعظ على يده أعلى لوح زجاجي.

كما ثبت بالاطلاع على شهادة من الجدول وصورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ٦٩٣٠ لسنة ٢٠١٢ جنايات العامرية ثان، والمقيدة برقم ١٩٥٦ لسنة ۲۰۱۲ كلي غرب الإسكندرية، صدور حكم بات بمعاقبة المتهم الأول بعقوبة الجناية.

وثبت بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جهاز تسجيل الكاميرات المضبوط من ذات نوع الجهاز المبلغ بسرقته

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.



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