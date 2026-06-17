كشف أمر الإحالة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 759 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، -حصل "مصراوي" على نسخة منه- تفاصيل اتهام رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرين في واقعة مشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وأحالت النيابة العامة المتهمين صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، وأحمد إسماعيل (الحداد)، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، ومؤمن زنهاري، وهاني محمد، ووليد رسمي، ومعتز محمد، وأحمد أشرف، وإسلام محمد، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه المتهم الأول، تخصص في فرض السيطرة والنفوذ باستخدام القوة والعنف والتهديد.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول، ويتقاضى أفراده مبالغ مالية نظير فرضهم السطوة والنفوذ، واستخدام القوة والتهديد لإلقاء الرعب بين الناس وتعريض أمنهم وحرياتهم للخطر لسلب أموالهم وممتلكاتهم لصالح آخرين.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين استغلوا التشكيل العصابي لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، ونفاذًا لذلك توجهوا صوب معرض سيارات المجني عليه محمد السيد حسن الإمام، مستقلين 3 سيارات مندفعين نحوه، مستغلين ضخامتهم الجسدية وقوتهم البدنية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين صعد بعضهم إلى داخل معرض السيارات، في حين بقي آخرون أمامه لصرف المتجمعين من المارة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكات المجني عليه.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، بعدما استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المملوك لصاحب معرض السيارات محمد السيد الإمام، عقب اقتحامهم المعرض في هيئة جماعية، مستعرضين القوة وملوحين بالعنف تجاه العاملين بالمكان، ما بث الرعب في نفوسهم وشل مقاومتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على الجهاز.

كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامًا بتهديد المجني عليه بارتكاب جريمة، إذ توعده المتهم الأول بإضرام النيران في معرض السيارات المملوك له، وذلك بقصد إرغامه على دفع مبلغ مالي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في الحصول من المجني عليه على مبلغ مالي بطريق التهديد، بعدما أرسل المتهم الأول رسالة صوتية له عبر تطبيق واتساب، هدده خلالها بإلحاق الأذى به لإجباره على تسليم المبلغ المطلوب.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين توجهوا لاحقًا إلى معرض سيارات المجني عليه مستعرضين القوة والعنف لتنفيذ تهديدهم والاستيلاء على المبلغ، إلا أن جريمتهم لم تكتمل لسبب خارج عن إرادتهم، بعدما تبين عدم وجود المجني عليه داخل المعرض وقت الواقعة.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التعدي على المحامي زياد طارق عكاشة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني قام بصفعه على وجهه والضغط على يده على لوح زجاجي، ما أسفر عن إصابته بالإصابات المثبتة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن ممارسة أشغاله الشخصية لمدة لا تجاوز 20 يومًا.