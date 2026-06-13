

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز قضية «و. ال.» مدير الأعمال السابق للنجم العالمي جان كلود فاندام، إلى جلسة 27 يونيو الجاري للنطق بالحكم.

تأتي هذه التطورات القانونية إثر اتهامات وجهت لمدير الأعمال بإساءة استخدام وسائل الاتصال، ونشر محتوى مسيء استهدف التشهير بالنجم العالمي وتهديده عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت أوراق الدعوى أن المتهم حاول ابتزاز «فاندام» ماليًا وطلب مبالغ دون وجه حق، متعمدًا الإضرار بسمعته والنيل من مكانته.

وفي مسار قانوني موازٍ، أقام دفاع الفنان دعوى مدنية طالب فيها بإلزام المتهم بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء حملة التشهير.

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