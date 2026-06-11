اتهمت الراقصة شمس، طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير ورجل الأعمال صبري نخنوخ بالتورط في واقعة اختطافها والاعتداء عليها وإجهاضها، في الواقعة التي مر عليها أكثر من عشر سنوات، وإعادة فتح التحقيق في القضية.

وكشفت شمس، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل الواقعة التي قالت إنها تعرضت واختُطفت في ساعات متأخرة من الليل أثناء وجودها داخل منزل إحدى صديقاتها.

التعدي على شمس واتهام سعد الصغير

وزعمت شمس خلال الفيديو أن سعد الصغير استعان بعدد من الأشخاص المسلحين واختطفوها من منزلها بمدينة الإسكندرية -وفق قولها-.

وأوضحت أن تأخرها في اتخاذ الإجراءات القانونية خلال الفترة الماضية كان بسبب خشيتها من نفوذ الأشخاص الذين وجهت إليهم الاتهامات، مؤكدة أنها قررت في الوقت الحالي اللجوء إلى القانون والمطالبة بحقوقها.

وأضافت شمس أن هؤلاء الأشخاص يتبعون رجل الأعمال صبري نخنوخ المتهم في عدد من القضايا ويخضع للتحقيق حالياً.

بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة

وتقدم محام وكيلًا عن الراقصة "شمس" ببلاغ إلى المستشار النائب العام، أمس الأربعاء، يحمل رقم 117-1765، طالب فيه بإعادة فتح التحقيق في القضية رقم 23225 لسنة 2011 جنايات سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة خطف وإجهاض سيدة، لإضافة أقوال جديدة في القضية.

وطالب بسماع أقوال شمس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، نظرًا لإقامتها خارج البلاد بسبب ظروف عملها، مؤكدًا أن هناك تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة تستوجب إعادة التحقيق مرة أخرى.

وأشار البلاغ إلى اتهام كل من صبري نخنوخ وسعد الصغير بالاتفاق على خطف المجني عليها وإجهاضها، وفقًا لما ورد بمذكرة التظلم المقدمة للنائب العام.

وطالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة فحص القضية في ضوء الأقوال الجديدة التي سيتم الإدلاء بها.

ويتزامن هذا البلاغ مع التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق مع نخنوخ، على خلفية المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وأسفرت عن صدور قرار رسمي بحبسه على ذمة التحقيقات.

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