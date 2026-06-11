بعد ثلاث زيجات فاشلة، ظن "ناصر" أن زواجه من "شهيرة" سيكون بداية جديدة تعوضه عن تجاربه السابقة، أما المجني عليها فوافقت على الارتباط به أملا في حياة مستقرة، ورغم ذلك لم يمر 3 أسابيع على زواجهما وتحول عش الزوجية إلى مسرح لجريمة قتل.

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية

أتم ناصر زواجه من الضحية بعد ترشيح من إحدى قريباته لها، والتي يكبرها بنحو 12 عامًا، وانتقلت للعيش معه في شقته بالطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق.

في الأيام الأولى بدت الحياة هادئة، إلا أن الخلافات سرعان ما بدأت تطفو على السطح، واعتاد الجيران سماع المشاجرات وصوت الزوجة المرتفع بين الحين والآخر، دون أن يتوقعوا أن تلك الخلافات ستنتهي بجريمة مأساوية.

وفي يوم الواقعة خرج الأهالي على صوت شقيقة المتهم وهي تستغيث: "الحقوني.. ناصر بيقتل مراته"، وهرع الجيران إلى الشقة، وطرقوا الباب مرات عدة دون استجابة، فيما كانت صرخات الزوجة تتعالى من الداخل.

ومع استمرار الاستغاثات، تمكن الأهالي من كسر إحدى النوافذ والدخول إلى الشقة، ليعثروا على شهيرة ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، بينما كان زوجها يواصل الاعتداء عليها بسلاح أبيض "سكين".

نُقلت المجني عليها إلى مستشفى بلبيس المركزي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بـ21 طعنة متفرقة في أنحاء متفرقة بالجسد، وتبين لاحقًا أن خلافات نشبت بين الزوجين بسبب مماطلة المتهم في توثيق عقد الزواج رسميًا.

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها

وأوضحت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته، وأعد لذلك سكينًا وشاكوشًا، قبل أن ينهال عليها بالطعنات والضربات القاتلة قاصدًا إزهاق روحها.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، وأصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وأيدت محكمة مستأنف الحكم الصادر ضده.

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