مأساة بالبدرشين.. مصرع 7 من أسرة واحدة إثر سقوط سيارتهم بترعة المريوطية

كتب : صابر المحلاوي

01:02 م 01/06/2026 تعديل في 01:12 م
    حادث البدرشين (2)
    حادث البدرشين (3)
    حادث البدرشين (4)
    حادث البدرشين (6)
    حادث البدرشين (5)
    حادث البدرشين (7)

شهدت منطقة كوبري أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم أطفال، إثر سقوط سيارتهم الملاكي داخل مياه ترعة المريوطية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري على الفور إلى موقع البلاغ لانتشال الضحايا ورفع آثار الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بانحراف سيارة ملاكي وسقوطها داخل ترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين. وعلى الفور، تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف، مصحوبة بفرق الإنقاذ النهري والحماية المدنية، لمتابعة الموقف والوقوف على ملابسات الواقعة.

اختلال عجلة القيادة.. المعاينة الأولية تكشف سبب الحادث

وأفادت المعاينة والتحريات الأولية بأن السيارة الملاكي كانت تقل أسرة مكونة من 7 أفراد، وأثناء سيرها بالقرب من كوبري أبو صير، اختلت عجلة القيادة في يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وانحرافها عن الطريق لتسقط مباشرة في قاع الترعة.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري في تمشيط المياه وانتشال جثامين الضحايا السبعة، كما جرى استخراج السيارة من مجرى الترعة باستخدام ونش إنقاذ تابع لمرور الجيزة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى البدرشين العام تحت تصرف الجهات المختصة.

قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن الضحايا والسيارة المنكوبة

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الحادث للوقوف على أسبابه النهائية، وأصدرت عدة قرارات عاجلة شملت: انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثامين الضحايا وبيان سبب الوفاة رسميًا، والتصريح بدفن الجثامين السبعة وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمهم لذويهم، وتكليف المهندس الفني بمرور الجيزة بفحص السيارة المنكوبة لبيان مدى وجود أعطال فنية قد تكون وراء الحادث.
طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان وأقارب المتوفين لسماع أقوالهم

