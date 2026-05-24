نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة، الدائرة (1) "الأولى" جنائي بدر، المنعقدة بغرفة المشورة بمقر مأمورية استئناف بدر، بمد إدراج 6 متهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ووائل محمد عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وكيل النيابة أحمد مجدي عرفة، وأمين السر ممدوح عبد الرشيد.

ماذا يترتب على الإدراج بقوائم الإرهاب؟

وقال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، لـ "مصراوي" إن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة.

وأضاف سالم أن القرار الجديد بشأن إدراج 6 متهمين بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، صدر عقب إعداد القوائم وانتهاء التحقيقات وتوافر الأدلة بحق المتهمين.

ومن بين الأثار المترتبة على قرار الإدراج ما يلي:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.

3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4 - تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

أسماء المتهمين الصادر بحقهم قرار مد الإدراج

وجاء قرار مد إدراج 6 متهمين على قوائم الإرهاب، استجابةً لطلب النيابة العامة رقم 14 لسنة 2021 (قرارات إدراج إرهابيين)، والمتعلق بالقضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة.

وتضمن منطوق قرار المحكمة مد إدراج المتهمين الآتية أسماؤهم، مع تحديد وتصحيح الأسماء القانونية لبعضهم:

- جمال فتحي محمد اليماني نصار "وصحة اسمه: جمال فتحي محمد نصار".

- أحمد علي علي عباس.

- خالد محمد حمزة عباس.

- مجدي عبد اللطيف محمود حمودة.

- إبراهيم الطاهر إبراهيم السيد "وصحة اسمه: إبراهيم الطاهر إبراهيم محمد".

- عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش.

